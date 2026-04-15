Nella città di Kahramanmaras, nel sud-est della Turchia, si è verificata una sparatoria in una scuola media, che ha causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di venti studenti. Si tratta del secondo episodio di violenza nelle scuole in due giorni, dopo un altro incidente che aveva coinvolto 16 feriti in un liceo della stessa regione. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già avviato le operazioni di sicurezza.

Almeno quattro persone sono state uccise e venti sono rimate ferite durante una sparatoria nella scuola media Ayser Calik nel quartiere di Onikisubat a Kahramanmaras, nel sud est della Turchia. I colpi sono stati esplosi alle 13:30 ora locale. Secondo l’emittente Ntv, l’assalitore (ex studente della scuola) è stato arrestato dopo essere stato fermato dal preside della scuola o da un’insegnante. Secondo le autorità locali consultate dal giornale turco Daily Sabah, invece, si sarebbe tolto la vita dopo l’attacco in cui avrebbe utilizzato cinque armi da fuoco. In arrivo nella zona il ministro dell’Istruzione, Yusuf Tekin. Solo ieri, un individuo armato era entrato in un liceo nella vicina provincia di Sanliurfa, sparando e ferendo 16 persone, prima di togliersi la vita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turchia, sparatoria in una scuola media: 4 morti e venti feriti. È il secondo caso in due giorni: ieri 16 feriti in un liceo

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