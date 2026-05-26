Lum ospiti legati alla Sanità per cerimonia consegna diplomi master

Notizia in breve

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità ha partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi di un master dedicato a professionisti della sanità. L'evento si è svolto oggi in una sede pubblica e ha visto la presenza di numerosi ospiti legati al settore sanitario. Durante la cerimonia sono stati consegnati i diplomi a studenti che hanno completato il percorso formativo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.