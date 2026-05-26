Lum ospiti legati alla Sanità per cerimonia consegna diplomi master
Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità ha partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi di un master dedicato a professionisti della sanità. L'evento si è svolto oggi in una sede pubblica e ha visto la presenza di numerosi ospiti legati al settore sanitario. Durante la cerimonia sono stati consegnati i diplomi a studenti che hanno completato il percorso formativo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.
Roma, 26 mag. (AdnkronosLabitalia) - Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità Andrea Piccioli e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sono alcuni degli ospiti della Graduation Ceremony, la cerimonia di consegna dei diplomi di master agli studenti della Lum school of management, in programma venerdì 29 maggio alle ore 10.30, presso l'Aula Magna dell'Università Lum Giuseppe Degennaro. Seguirà la tavola rotonda 'Epigenetica, prevenzione e salutogenesi', introdotta e moderata da Francesco Albergo, direttore operativo della Lum school of management ed esperto del Consiglio superiore di sanità, a... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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