Tre giorni dopo il fallimento della prima stagione sotto la gestione di Ars et Labor, il presidente della società ha rilasciato un comunicato in cui si scusa con la città, l’amministrazione e i tifosi. Nel messaggio, il dirigente argentino riconosce la responsabilità per quanto accaduto e afferma che l’obiettivo della squadra rimane invariato. Non vengono forniti dettagli sulle cause del fallimento, ma si evidenzia il tentativo di ricostruire fiducia e rapporti con gli stakeholder locali.

Tre giorni dopo il disastro di Giulianova, la proprietà argentina rompe il silenzio. Lo fa attraverso un comunicato firmato dal presidente Andres Marengo, che chiede scusa a tutti per il fallimento della prima stagione targata Ars et Labor, assumendosi la responsabilità di quello che è accaduto. "La società desidera esprimere le proprie più sincere scuse alla città di Ferrara, ai nostri tifosi, sponsor, collaboratori, all’amministrazione comunale e a tutte le persone che con passione e fiducia hanno accompagnato questo progetto durante la stagione 2025-26 – recita la nota del massimo dirigente della Spal –. Sappiamo che oggi ci sono tristezza, delusione e amarezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, il presidente Marengo. "Chiediamo scusa a città, amministrazione e tifosi. Ma l’obiettivo non cambia»

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