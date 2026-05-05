Dopo la sconfitta contro la Roma, il club ha rilasciato una dichiarazione in cui si scusa con i tifosi e ammette difficoltà nel recuperare alcuni giocatori, tra cui un attaccante. La società ha commentato che, nonostante un buon inizio e un primo gol, la squadra si è spenta nel corso della partita. I social continuano a discutere sull’andamento della squadra e sulle decisioni prese dal staff tecnico.

“Abbiamo approcciato bene ma dopo il gol ci siamo completamente spenti anche per la grande prestazione della Roma. Dobbiamo rialzare la testa, abbiamo fatto un percorso importante, sbagliare capita e questa fragilità a volte torna fuori ma ora dobbiamo pensare a chiudere il discorso salvezza”. Così Paolo Vanoli commenta la trasferta all’Olimpico, dove la Fiorentina si è arresa ai colpi della Roma di Gian Piero Gasperini: 4-0 il finale. Un risultato valido per la 35ª giornata di campionato e che ha visto la Viola mancare il colpo salvezza nonostante il ko interno della Cremonese con la Lazio che ha preceduto il fischio d’inizio della gara contro i giallorossi, in cui sarebbe bastato portare a casa un punto per tirarsi fuori una volta e per tutte dalla lotta per non retrocedere.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Fiorentina, Vanoli: “Chiediamo scusa ai tifosi. Kean? Fatto fatica a recuperarlo”

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