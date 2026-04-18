Dopo la sconfitta del Napoli contro una squadra avversaria, Matteo Politano ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa. L’esterno azzurro ha descritto la partita come

Matteo Politano, esterno azzurro, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta del Napoli contro la Lazio di Sarri al Maradona. “Difficile da spiegare perché venivamo da un buon periodo, poi il pareggio di Parma. Oggi c’è solo da scusarsi per una partita orribile. Domani riposeremo e poi torneremo a lavorare. Ci mancano ancora i punti per la Champions, la partita di Parma ci ha un po’ abbattuti. L’Inter ha fatto un ottimo campionato e bisogna complimentarsi con loro, alla società. Noi non siamo riusciti a stargli dietro. Quando fai queste partite sottotono, poi contro una squadra che chiude gli spazi, in una giornata così non positiva diventa difficile.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Politano: “Match orribile, chiediamo scusa ai tifosi”

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