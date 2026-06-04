Il Papa è arrivato in Spagna mentre i deputati di Podemos hanno deciso di boicottare il suo discorso. La decisione è stata comunicata prima dell'intervento, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La visita si svolge in un clima di tensione politica e scandali legati a casi di abusi. La celebrazione alla Sagrada Família ha attirato attenzione, anche per il ruolo che la lingua castigliana potrebbe avere durante gli eventi.

Perché i deputati di Podemos hanno deciso di boicottare il discorso?. Come influenzerà la scelta del castigliano la celebrazione alla Sagrada Família?. Chi sono le vittime che non troveranno spazio nell'agenda ufficiale?. Quali decisioni prenderà il consiglio comunale di Madrid per l'accoglienza?.? In Breve Podemos boicotta discorso alle Cortes previsto per l'8 giugno.. Barcellona protesta per celebrazioni alla Sagrada Família prevalentemente in castigliano.. Statistiche riportano 3.109 vittime e 1.621 accusati di pedofilia nel clero.. Isabel Ayuso e Pablo Fernández criticano l'accoglienza istituzionale al Pontefice.. Le tensioni in Spagna preannunciano una visita del Papa tra polemiche politiche e scandali sulla pedofilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, il Papa arriva tra polemiche politiche e scandali abusi

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