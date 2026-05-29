Il leader del governo spagnolo si trova sotto pressione dopo le perquisizioni giudiziarie che coinvolgono alcuni membri del partito di maggioranza. La sconfitta alle elezioni regionali in Andalusia ha rafforzato le tensioni politiche e sollevato dubbi sulla stabilità della coalizione di governo. Le indagini e i risultati elettorali hanno acceso un dibattito acceso tra gli alleati politici.

? Punti chiave Chi sono i vertici del partito coinvolti nelle perquisizioni giudiziarie?. Come influirà la sconfitta in Andalusia sulla tenuta della coalizione?. Perché gli alleati di Sumar minacciano di rompere il patto governativo?. Quali prove potrebbero costringere Sanchez ad anticipare le elezioni?.? In Breve In Andalusia il Partito Popolare ottiene 53 seggi contro i 28 del Socialista.. Indagini su José Luis Ábalos e Santos Cerdán minacciano la stabilità del gabinetto.. Felipe Gonzalez sollecita l'anticipo del voto rispetto all'estate del 2027.. Sondaggi nazionali vedono i Popolari tra il 31% e il 34% dei consensi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, Sanchez sotto assedio: scandali e sconfitte minacciano il governo

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