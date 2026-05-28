I socialisti di Sanchez travolti dagli scandali Ecco come funziona il processo penale in Spagna
Diversi membri del governo e del partito socialista spagnolo sono coinvolti in indagini giudiziarie legate a vari scandali. Questi procedimenti penali stanno influenzando la stabilità del governo guidato da Sanchez. La situazione ha portato a un aumento delle inchieste e delle accuse formali contro alcuni esponenti politici, con un impatto sulla percezione pubblica e sulla tenuta del partito al potere. La magistratura sta proseguendo con le indagini, senza coinvolgimenti ufficiali di altri livelli di governo.
Esponenti del governo e del partito socialista spagnoli sono stati travolti da una serie di scandali giudiziari che stanno insediando il governo Sanchez. Le opposizioni chiedono di tornare al voto, mentre anche gli alleati dell'esecutivo di Sumar incalzano il Psoe, ritenendo "insufficienti le spiegazioni" date ieri dal primo ministro da Roma, dopo l'ispezione di agenti della Guardia Civil nel quartiere generale in calle de Ferraz. Per capire però quanto accade nei tribunali, occorre spiegare come funziona il processo penale in Spagna, che presenta alcune differenze rispetto all'ordinamento italiano e si definisce "misto",... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
SPAGNA: Socialisti che FO***NO E RUBANO
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Ci sono più socialisti in carcere ora che durante il regime si diceva ironizzando durante Tangentopoli. Non pensavo mai che 30 anni dopo questa stessa frase sarebbe diventata così attuale nella #Spagna di #Sanchez e #Zapatero. #28maggio x.com
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