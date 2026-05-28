i socialisti di sanchez travolti dagli scandali ecco come funziona il processo penale in spagna

Notizia in breve

Diversi membri del governo e del partito socialista spagnolo sono coinvolti in indagini giudiziarie legate a vari scandali. Questi procedimenti penali stanno influenzando la stabilità del governo guidato da Sanchez. La situazione ha portato a un aumento delle inchieste e delle accuse formali contro alcuni esponenti politici, con un impatto sulla percezione pubblica e sulla tenuta del partito al potere. La magistratura sta proseguendo con le indagini, senza coinvolgimenti ufficiali di altri livelli di governo.