SpaceX prevede di incrementare i ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale di 100 volte entro il 2030, puntando a trasformare i razzi in software. La società ha annunciato che i ricavi complessivi potrebbero raggiungere i 322 miliardi di dollari grazie alle nuove tecnologie. Tuttavia, la divisione Grok ha registrato una perdita di 6,4 miliardi di dollari, evidenziando rischi finanziari legati all’investimento in queste aree.

Come farà SpaceX a trasformare i razzi in software da 322 miliardi?. Quali rischi nasconde la perdita di 6,4 miliardi nella divisione Grok?. Perché gli investitori puntano su un'infrastruttura digitale invece che spaziale?. Chi riuscirà a battere OpenAI e Google nella nuova corsa computazionale?.? In Breve Ricavi IA previsti a 322 miliardi di dollari entro il 2030. Fatturato divisione IA a 3,2 miliardi di dollari nel 2025. IPO punta a raccogliere 86 miliardi di dollari con valutazione 1,78 mila miliardi. Perdita netta divisione calcolo avanzato di 6,4 miliardi di dollari nel 2025. Goldman Sachs prevede che i ricavi da intelligenza artificiale di SpaceX cresceranno di cento volte entro il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SpaceX: ricavi da IA in crescita di 100 volte entro il 2030

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