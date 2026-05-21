**Stellantis | in piano FaSTLAne attesa crescita ricavi a 190 mld in 2030**

Nell’ambito del suo nuovo piano FaSTLAne 2030, Stellantis ha comunicato di prevedere una crescita dei ricavi fino a 190 miliardi di euro entro il 2030. La società ha annunciato obiettivi di sviluppo e investimenti in diversi settori, con l’intento di rafforzare la sua posizione nel mercato automobilistico. La presentazione del piano è avvenuta oggi, con dettagli sui progetti di produzione e innovazione tecnologica che l’azienda intende portare avanti nei prossimi anni.

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Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - Nell'ambito del nuovo piano FaSTLAne 2030, Stellantis "ha stabilito chiari obiettivi finanziari per promuovere una crescita redditizia a lungo termine, accelerare la creazione di valore strutturale, mantenere la flessibilità finanziaria e generare rendimenti sostenibili per gli azionisti". Le cifre presentate in occasione dell'Investor Day odierno prevedono una crescita dei ricavi da 154 miliardi di euro nel 2025 a 190 miliardi entro il 2030 con un margine AOI del 7% entro il 2030, "con miglioramenti significativi nel breve termine". Il flusso di cassa industriale è stimato positivo nel 2027, in crescita fino a 6 miliardi nel 2030 grazie anche a una riduzione dei costi di 6 miliardi entro il 2028 (rispetto al 2025), in ulteriore aumento fino al 2030 grazie al programma di creazione di valore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Stellantis: in piano FaSTLAne attesa crescita ricavi a 190 mld in 2030** ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis presenta FaSTLAne 2030, piano strategico da 60 miliardi di euroAMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis presenta FaSTLAne 2030, il suo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro per accelerare... Stellantis: 60 miliardi per il piano FastLane, arrivano 110 nuovi modelli? Domande chiave Come influenzerà la guida autonoma Wayve l'esperienza di guida quotidiana? Quali nuovi modelli vedremo sotto i marchi Fiat e Jeep?... #Stellantis vara il piano industriale FaSTLAne 2030: 60 miliardi per rilanciare crescita e margini. Più peso a @Jeep , @fiat e @Peugeot x.com Stellantis, nuovo piano Fastlane: 60 miliardi di investimenti e 60 nuovi modelli entro il 2030La società è arrivata a cedere il 7% in borsa subito dopo la presentazione del piano strategico di rilancio, i mercati non hanno accolto con entusiasmo le promesse aziendali ... rainews.it Stellantis vara FaSTLAne 2030: piano da 60 miliardi per rilanciare crescita e margini. Più peso a Jeep, Fiat e PeugeotEcco la svolta industriale del gruppo: oltre 60 nuovi modelli entro il 2030, 24 miliardi di investimenti sulle piattaforme. Maserati resta centrale, ma in Europa la capacità produttiva sarà ridotta di ... milanofinanza.it