Spacciava crack ai domiciliari Arrestata Fabiola Moretti ex del boss della Banda della Magliana

Notizia in breve

Una donna di 70 anni è stata arrestata per aver spacciato crack mentre si trovava ai domiciliari. La persona coinvolta è nota nelle cronache romane come ex compagna di un ex boss della Banda della Magliana e ex di un altro noto criminale. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine che hanno scoperto l’attività illecita durante un controllo. La donna è stata posta in custodia in attesa di ulteriori provvedimenti.