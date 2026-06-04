Spacciava crack ai domiciliari Arrestata Fabiola Moretti ex del boss della Banda della Magliana
Una donna di 70 anni è stata arrestata per aver spacciato crack mentre si trovava ai domiciliari. La persona coinvolta è nota nelle cronache romane come ex compagna di un ex boss della Banda della Magliana e ex di un altro noto criminale. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine che hanno scoperto l’attività illecita durante un controllo. La donna è stata posta in custodia in attesa di ulteriori provvedimenti.
Spacciava pur trovandosi ai domiciliari. Protagonista Fabiola Moretti. La donna, 70 anni, è un nome noto nella cronaca di Roma in quanto ex compagna di Danilo Abbruciati, boss della Banda della Magliana ed ex di Antonio Mancini, detto l'Accattone.Spaccia ai domiciliari: arrestata Fabiola. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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