Arrestato boss della banda della Magliana per narcotraffico smantellata la batteria del Trullo

Nella capitale, un'operazione di polizia ha portato all’arresto di un uomo sospettato di essere il capo della banda della Magliana, coinvolta nel traffico di droga. Durante le operazioni, è stato smantellato un centro di distribuzione nel quartiere Trullo, con sequestri di sostanze stupefacenti e materiali riconducibili all’attività criminale. L’intervento ha visto l’impiego di numerose forze dell’ordine e ha portato alla cattura di diversi soggetti ritenuti affiliati.

Tredici persone sono state arrestate dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro c’è anche il boss Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana, che a 76 anni torna in carcere. L'arresto del boss della banda della Magliana Le indagini che hanno portato alla cattura di Pernasetti La maxi operazione contro il narcotraffico a Roma Il metodo di Severa L’arresto del boss della banda della Magliana Raffaele Pernasetti, “Er Palletta“, insieme a Franco Giuseppucci, Maurizio Abbatino, Enrico De Pedis e altri, aveva fondato la Banda della Magliana.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Arrestato boss della banda della Magliana per narcotraffico, smantellata la batteria del Trullo Raffaele Pernasetti, chi è l’ex boss della Banda della Magliana arrestato a RomaRaffaele Pernasetti, noto negli ambienti criminali come ‘Er Palletta’, è una figura di rilievo nella storia della malavita romana fino agli inizi del... Raffaele Pernasetti, arrestato l’ex boss della MaglianaE’ in corso da questa mattina all’alba una vasta operazione del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma.