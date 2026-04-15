L’ex Banda della Magliana che spacciava per il clan Senese tra Trastevere e Testaccio

Un'indagine ha portato alla luce un collegamento tra l’ex Banda della Magliana e un’organizzazione che operava come il clan Senese tra le zone di Trastevere e Testaccio. Durante le investigazioni, un testimone ha dichiarato che un uomo aveva più volte affermato di non avere più rapporti con la banda. Sono stati sequestrati documenti e sostanze stupefacenti in un’operazione condotta nelle aree interessate.

Raffaele Pernasetti diceva sempre che lui con la Banda della Magliana non aveva più niente a che fare. Dopo il carcere era diventato cuoco di una pizzeria a Testaccio. E da lì respingeva ogni tentativo di avvicinamento da parte dei giornalisti. Perché lui aveva già detto tutto agli inquirenti. E ormai rigava dritto. E invece grazie a un accordo con il clan Senese Er Palletta era tornato in pista. Smerciando droga nelle piazze di spaccio di Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella. Proprio quelle che c’erano anche negli Anni Ottanta. E per un debito di droga ha anche picchiato e minacciato con una pistola alla testa un meccanico.🔗 Leggi su Open.online Maxiblitz a Roma con 13 arresti: fra loro Raffaele Pernasetti della Banda della Magliana vicino ai SeneseOperazioni in corso dei carabinieri da questa mattina a Roma, smantellato gruppo criminale al Trullo: fra i 13 arresti anche quello dello storico... Antonio Chichiarelli, il pittore del crimine tra Brigate Rosse e Banda della Magliana ora è Il falsario su NetflixEsistono figure che sembrano uscite da una sceneggiatura noir, capaci di muoversi come ombre tra i segreti più oscuri di una nazione.