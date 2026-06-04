Sotto il Duomo di Salerno | la cripta di San Matteo tra fede storia e meraviglia barocca

Sotto il Duomo di Salerno si trova la cripta di San Matteo, che ospita i resti dell’apostolo evangelista. La cripta, parte di una cattedrale normanna, presenta uno stile barocco e conserva elementi storici e artistici di varie epoche. La struttura è accessibile ai visitatori e rappresenta un esempio di devozione religiosa radicata nel tempo. La cripta è considerata un luogo di interesse storico e artistico, aperto al pubblico per visite e approfondimenti.

Nelle viscere di una delle cattedrali normanne più belle d’Italia riposa l’apostolo evangelista. Un luogo dove l’arte diventa preghiera e la pietra racconta mille anni di devozione. Scendere i gradini che conducono alla cripta del Duomo di Salerno è un gesto che sospende il tempo. L’aria si fa più densa, la luce cambia colore, e il rumore della città scompare come risucchiato da secoli di silenzio sacro. Qui, sotto le navate di una delle cattedrali normanne meglio conservate del Mezzogiorno, dorme il sonno eterno di Matteo Levi, il pubblicano di Cafarnao che abbandonò il banco dei tributi per seguire Gesù, e che divenne uno dei quattro evangelisti la cui testimonianza ha attraversato duemila anni di storia cristiana. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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