Salerno al Duomo si rinnova la tradizione della raccolta della manna di San Matteo

Ieri sera al Duomo di Salerno si è tenuta la cerimonia per l’anniversario della Traslazione delle Reliquie di San Matteo, patrono della città. La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi fedeli che si sono riuniti per assistere alla tradizionale raccolta della manna di San Matteo, una pratica che si ripete da secoli. La serata ha coinvolto la comunità locale in un momento di fede e tradizione.

Grande partecipazione di fedeli ieri sera al Duomo di Salerno in occasione dell’anniversario della Traslazione delle Reliquie di San Matteo Apostolo ed Evangelista, patrono della città, avvenuta nel 954. Il rito della raccolta della manna di San Matteo. Al termine delle celebrazioni religiose presiedute dall’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, i fedeli hanno raggiunto in processione il sepolcro del Santo Patrono per assistere al tradizionale rito della raccolta della manna. Nel sepolcro di San Matteo sono stati riempiti due catini con il prezioso liquido, simbolo della vicinanza dell’Evangelista alla comunità salernitana e segno molto sentito dalla devozione popolare.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, al Duomo si rinnova la tradizione della raccolta della manna di San Matteo Notizie correlate Leggi anche: Traslazione a Salerno delle reliquie di San Matteo: il Solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo e la raccolta della Manna Fiera della Palme, una tradizione che si rinnovaIl Villaggio delle Pro loco, il luna park, esposizioni, street food, esibizioni sportive, musica diffusa e persino il volo in mongolfiera: programma... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Traslazione a Salerno delle reliquie di San Matteo: il Solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo e la raccolta della Manna; Il prof. Maurizio Vanni dell'Università di Pisa conclude le lezioni del quarto anno della scuola 'Lorenzo Ravagni'. Il Duomo di Salerno si rifà il look, 10 milioni per San Matteo: lavori a Cripta e all’absideÈ complesso l’intervento di manutenzione straordinaria per il restauro funzionale, la conservazione del patrimonio artistico e la messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumità della ... ilmattino.it Salerno, alzata del panno: al via le celebrazioni di San MatteoSi rinnova questa sera il rito dell’alzata del panno di San Matteo che, alle 20, sarà issato lungo la facciata interna della cattedrale nel corso della liturgia della Parola, presieduta ... ilmattino.it Salerno, rinnovata la tradizione della manna di San Matteo "Grande partecipazione ieri in occasione dell'anniversario della Traslazione delle Reliquie del Patrono della città" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #andreaBellandi #comu - facebook.com facebook Da Cagliari a Roma: ritorno alla vittoria per Arnaldi! Dopo il successo al Challenger di Cagliari, Matteo Arnaldi inizia nel migliori dei modi il Masters di casa. Vittoria in tre set su Munar che è anche la prima sul circuito ATP in questa stagione. Al prossimo tur x.com