innovazione e competenze la moda guarda al futuro

Venerdì alle 9 si terrà un open day dedicato alle imprese del settore moda presso il Terminal – Terre d’Argine Innovation Lab, situato in piazzale Salvador Allende 5. L’evento offre un’occasione di confronto e progettazione sul futuro del sistema moda, con attenzione a innovazione e competenze.

Un’occasione di confronto e progettazione dedicata al futuro del sistema moda. Venerdì, alle 9, al Terminal – Terre d’Argine Innovation Lab di piazzale Salvador Allende 5, si svolgerà l’ open day per le imprese Moda. L’iniziativa è rivolta a tutto il tessuto produttivo della filiera tessile-abbigliamento, ai fornitori di tecnologie e agli operatori del settore interessati a comprendere le trasformazioni digitali che stanno ridisegnando i confini del mercato. L’evento nasce con l’obiettivo di creare un ecosistema di dialogo tra imprese, istituzioni, centri di competenza e realtà tecnologiche. In un momento storico in cui la competitività del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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