La ricerca clinica al centro del futuro dell’Asl | innovazione e qualità delle cure

Esperti e professionisti a confronto presso il polo del “Vito Fazzi” di Lecce per promuovere l’eccellenza scientifica nell’assistenza pubblica. Lectio magistralis del professor Giuseppe Remuzzi LECCE – La ricerca scientifica non è solo un’attività di laboratorio ma rappresenta il vero motore propulsivo per l’innovazione della sanità pubblica e il costante innalzamento della qualità dell’assistenza. Questo principio guida il corso Ecm “La ricerca clinica nell’Asl Lecce”, un appuntamento di rilievo che si terrà venerdì 27 marzo presso l’aula conferenze del Dea del presidio ospedaliero “Vito Fazzi”. L’evento formativo è destinato a una platea... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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La ricerca clinica come motore di innovazione, un corso Ecm alla Asl di LecceFocus sull'eccellenza scientifica e la qualità delle cure: il 27 marzo il DEA del Vito Fazzi ospita esperti e ricercatori, con la lectio magistralis di Giuseppe Remuzzi. leccenews24.it

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