A partire dal 6 giugno, la banca centrale di Cuba ha annunciato la sospensione delle transazioni con le carte Visa e Mastercard. La decisione è stata presa in seguito alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti durante l’amministrazione precedente. Di conseguenza, gli utenti cubani non potranno più utilizzare queste carte per pagamenti o prelievi. La misura riguarda tutte le transazioni con i circuiti internazionali di pagamento.

La banca centrale di Cuba ha annunciato che, a partire dal 6 giugno, sospenderà le transazioni con Visa e Mastercard. Nel motivare la propria decisione, ha tirato in ballo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti che, negli ultimi giorni, hanno portato numerose aziende straniere a interrompere i rapporti commerciali con l’isola caraibica. Un partner straniero, che in precedenza elaborava transazioni con carte di credito per il Paese, ha deciso di limitare le proprie attività a seguito di un ordine esecutivo statunitense del 1° maggio che ha ampliato notevolmente le pene commerciali a svantaggio del governo cubano. Un nuovo colpo all’economia di Cuba (e fa tutto parte del piano di Trump). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Sospesi a Cuba i pagamenti tramite i circuiti Visa e Mastercard: dietro la decisione ci sono le sanzioni volute da Trump

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Cuba: dal 6 giugno Visa e Mastercard sospesi per sanzioni USADal 6 giugno, Visa e Mastercard sono state sospese a Cuba a causa di sanzioni statunitensi.

Temi più discussi: Cuba: stop a Visa e Mastercard dal 6 giugno per le sanzioni Trump; Cuba, stop a servizi Visa e Mastercard a causa delle sanzioni Usa; Iberia, come Air France e Air Canada, sospende i voli per Cuba; A Cuba gli Stati Uniti hanno sospeso i pagamenti tramite i circuiti Visa e Mastercard.

A Cuba saranno sospesi i pagamenti tramite i circuiti Visa e Mastercard, per via delle sanzioni statunitensi x.com

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