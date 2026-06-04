Sospesi a Cuba i pagamenti tramite i circuiti Visa e Mastercard | dietro la decisione ci sono le sanzioni volute da Trump

Da metropolitanmagazine.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire dal 6 giugno, la banca centrale di Cuba ha annunciato la sospensione delle transazioni con le carte Visa e Mastercard. La decisione è stata presa in seguito alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti durante l’amministrazione precedente. Di conseguenza, gli utenti cubani non potranno più utilizzare queste carte per pagamenti o prelievi. La misura riguarda tutte le transazioni con i circuiti internazionali di pagamento.

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La banca centrale di Cuba ha annunciato che, a partire dal 6 giugno, sospenderà le transazioni con Visa e Mastercard. Nel motivare la propria decisione, ha tirato in ballo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti che, negli ultimi giorni, hanno portato numerose aziende straniere a interrompere i rapporti commerciali con l’isola caraibica. Un partner straniero, che in precedenza elaborava transazioni con carte di credito per il Paese, ha deciso di limitare le proprie attività a seguito di un ordine esecutivo statunitense del 1° maggio che ha ampliato notevolmente le pene commerciali a svantaggio del governo cubano. Un nuovo colpo all’economia di Cuba (e fa tutto parte del piano di Trump). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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