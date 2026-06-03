Dal 6 giugno, Visa e Mastercard sono state sospese a Cuba a causa di sanzioni statunitensi. I turisti non potranno più usare queste carte per pagare servizi e acquisti nel paese. Per i pagamenti internazionali, si stanno considerando circuiti alternativi provenienti dalla Russia e dalla Cina. Le autorità locali stanno valutando soluzioni per garantire pagamenti senza le due compagnie statunitensi.

Come potranno i turisti pagare i servizi senza Visa e Mastercard?. Quali circuiti russi o cinesi sostituiranno i pagamenti internazionali?. Perché colossi come Melià e Iberostar stanno abbandonando l'isola?. Chi gestisce i flussi finanziari dopo le sanzioni contro Fincimex?.? In Breve Sanzioni USA colpiscono Fincimex S.A. e il conglomerato militare Gaesa. Melià chiude 15 hotel e Iberostar cessa attività in 12 strutture. Banca Centrale riceve notifica ufficiale di interruzione rapporti il 2 giugno. Pagamenti possibili tramite circuiti russi Mir o sistema cinese UnionPay. A Cuba i pagamenti con Visa e Mastercard saranno sospesi da sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba: dal 6 giugno Visa e Mastercard sospesi per sanzioni USA

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