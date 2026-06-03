Stop ai pagamenti con Visa e Mastercard a Cuba sospesi da sabato 6 giugno La banca centrale de L’Avana | Strategia di asfissia di Trump

Da sabato 6 giugno, le carte Visa e Mastercard non funzionano più a Cuba. La banca centrale dell’isola ha annunciato la sospensione dei pagamenti con questi circuiti, attribuendo la decisione alle sanzioni statunitensi. La misura impedisce a residenti e turisti di utilizzare le carte per acquisti o prelievi nel paese. La sospensione riguarda tutte le transazioni con i circuiti Visa e Mastercard, secondo quanto comunicato dall’ente finanziario locale.

A Cuba non si potrà più pagare con carte Visa e Mastercard. A partire da sabato 6 giugno, per via delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, i due circuiti di pagamento non saranno più in uso. Lo comunica la Banca Centrale cubana, sottolineando che le sanzioni di Trump hanno spinto una banca estera a interrompere i rapporti con l’istituto finanziario statale Fincimex. “Il 2 giugno abbiamo ricevuto una comunicazione dalla banca estera che gestisce le transazioni effettuate a Cuba con Visa e Mastercard, in cui ci veniva comunicata la sua decisione di interrompere i rapporti con Fincimex S.A.”, si legge in un comunicato in cui si definisce la decisione Usa come una “strategia di asfissia del presidente Donald Trump “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Capital One Credit Cards Are Being Shut Down — Heres Whats REALLY Going On (Nobodys Explaining)

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