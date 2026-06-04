Il sindaco di Carro ha lanciato l'allarme: si rischia di restare senza assistenza medica, poiché l’unico medico di medicina generale potrebbe lasciare il paese prima del termine previsto. La notizia ha generato preoccupazione tra i residenti, che già affrontano difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari. Nessuna soluzione immediata è stata annunciata, e la situazione resta critica con il possibile abbandono del professionista.

La possibile uscita anticipata dell’unico medico di medicina generale accende l’allarme a Carro. In un lungo messaggio diffuso sui social rivolto ai cittadini, il sindaco Ezio Firenze esprime forte preoccupazione per il futuro dell’ assistenza sanitaria di base nel comune, soprattutto per le conseguenze che l’assenza di medici potrebbe avere su una popolazione composta in gran parte da anziani. "Ho saputo della possibilità volontà del medico di medicina generale degli assistiti di Carro di cessare anticipatamente l’attività – spiega Firenze – Mi ha riferito che, pur avendo ancora 2 anni al raggiungimento della pensione, intende lasciare il servizio prima per motivi personali, trasferendo la propria attività da Carro e Varese Ligure a Casarza Ligure". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos dal sindaco di Carro: "Restiamo senza assistenza"

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