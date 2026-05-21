Sigilli al Centro Accoglienza Straordinaria per stranieri il sindaco | Restiamo sensibili alle esigenze di tutte le persone
Stamattina, il personale della Polizia municipale, sotto la guida del Maggiore Sergio Cauceglia, ha eseguito il sequestro preventivo di un immobile utilizzato come Centro di Accoglienza Straordinaria per cittadini extracomunitari. L'operazione è stata disposta dall'autorità giudiziaria e ha coinvolto i sigilli all’edificio, che si trova in una località non specificata. Il sindaco ha affermato che l’amministrazione si mantiene sensibile alle esigenze di tutte le persone coinvolte.
In azione, stamattina, il personale del Comando di Polizia municipale, diretto dal Maggiore Sergio Cauceglia: è stato eseguito il sequestro preventivo, disposto dall'autorità giudiziaria, dell'immobile già adibito a CAS - Centro Accoglienza Straordinaria per cittadini extracomunitari in località. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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