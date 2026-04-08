Una frana in Molise ha portato alla chiusura di un tratto dell’A14, provocando code lunghe e congestione nelle aree interne. Le strade alternative sono state prese d’assalto da veicoli in transito, creando situazioni di traffico intenso. Il sindaco ha commentato che la situazione è diventata “selvaggia”, aggiungendo che le autorità non hanno ancora fornito assistenza adeguata. Le condizioni della viabilità sono state segnalate come critiche dai residenti e dai pendolari.

Strade congestionate e file chilometriche a ingolfare i borghi dell’entroterra molisano. Dopo la frana di Petacciato che ha causato la chiusura di un tratto dell’A14, gli automobilisti hanno cercato strade alternative. A “dirigere” il traffico sono scesi in strada anche i sindaci dei quattro comuni che più hanno subìto il traffico deviato, Guglionesi, Palata, Montecilfone e Mafalda, in provincia di Campobasso. Il primo cittadino di Guglionesi, Bartolomeo Antonacci, ha anche realizzato un camera car per mostrare le condizioni. “Questo è il traffico che abbiamo sulle strade. Situazione selvaggia. Tutto questo senza alcuna assistenza. Non è una cosa che può gestire l’amministrazione da sola”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana in Molise e a14 chiusa, code chilometriche nell’entroterra. Il camera car del sindaco: “Situazione selvaggia, tutto senza assistenza”

Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviariaIl risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, ha portato alla chiusura temporanea dell’autostrada A14, nel tratto...

Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Temi più discussi: Frana in Molise, stop auto, mezzi pesanti e treni: cosa sappiamo e cosa succede ora; Si risveglia una frana in Molise, chiuse A14 e linea ferroviaria; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Si risveglia frana storica in Molise, chiuse A14 e linea ferroviaria.

Frana in Molise, la costa adriatica isolata. Ancora chiuse A14 e linea ferroviariaCiciliano: 'Riattivazione in tempi più brevi del previsto'. Decaro: 'Servono un intervento immediato e piani d'emergenza' (ANSA) ... ansa.it

Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismoLa riapertura della frana in Molise, all’altezza di Petacciato, ha isolato totalmente la Puglia, imponendo lo stop a treni e bus per via dei gravi danneggiamenti alla linea ... quotidianodipuglia.it

La frana di Peticciato in Molise ha «tagliato in due l'Italia»: non è solo un modo di dire perché l'interruzione dei collegamenti stradali e ferroviari lungo l'Adriatico ha allungato enormemente i tempi per spostarsi tra alcune tra le principali città italiane. Tanto per - facebook.com facebook

#TG2000 - #Molise, la #frana più grande d’Europa spacca l’Italia in due #8aprile #Petacciato #A14 #Vasto #Termoli #NEWS #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com