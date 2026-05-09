Lecce Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEO

Dopo la partita tra Lecce e Juventus, sul sito Juventusnews24 si è svolto un live post-gara con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon. La discussione si è concentrata sui momenti principali della partita, con commenti e analisi da parte degli ospiti. La trasmissione è stata accompagnata da un video che ha mostrato gli interventi dei partecipanti durante e dopo l’incontro sul campo.

di Francesco Calabrò Lecce Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo al Via del Mare contro il Lecce quest’oggi, nella 36ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI LECCE JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Live Lecce Vs Juventus | Italian Campionato Primavera 1 2026 | Live Score

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