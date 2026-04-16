Grossa carcassa di caretta caretta giace nel porto interno

Nel porto interno di Brindisi, su una sponda, si trova una carcassa di caretta caretta. La carcassa è di grandi dimensioni e si trova in una zona prossima alla città. Il maltempo dei giorni scorsi sembra essere la causa della presenza di questa carcassa. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze o alle eventuali cause della morte dell’animale.

BRINDISI - Il maltempo dei giorni scorsi non le ha lasciato scampo. Su una sponda del porto di Brindisi, in piena città, giace la grossa carcassa di una caretta caretta. L'esemplare si trova fra il lungomare di via Amerigo Vespucci e la sede della società di canottaggio Carrino. A notarlo sono.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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