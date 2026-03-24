Ferrara, 23 marzo 2026 – Sembrava un film: un furto in villa da non credere. Il ladro decide di entrare in un’abitazione di via Gondar, a Ferrara, con all’interno il figlio 20enne del proprietario, un professionista stimato della città. Arriva al balcone arrampicandosi, poi riesce ad aprire gli scuri, pur essendo ben sigillati, senza fare alcun rumore. Il malvivente, a questo punto, perlustra uno dei piani della villa dove non c’è il giovane, riuscendo a mettere le mani su 10mila euro in gioielli. E, come Arsenio Lupin, se ne va senza lasciare traccia. Il figlio del proprietario non si accorge di nulla, ma la madre, di ritorno nella villa, si trova davanti i cassetti aperti e, quando cerca i gioielli, si accorge della razzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto in villa, in casa c’era il figlio: il ladro con l’attrezzo speciale per forzare le finestre senza lasciare traccia. “Rubati gioielli per 10mila euro”

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