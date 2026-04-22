Un giovane sospettato di aver commesso un furto è stato arrestato dopo che un'anziana ha consegnato volontariamente alcuni dei suoi gioielli, ritenuti probabilmente sottratti in un episodio precedente. Durante le operazioni di polizia, è emerso che un uomo aveva cercato di convincere la vittima a consegnare il suo oro con l'affermazione che fosse stato rubato in una rapina in gioielleria.

"Signora, c’è stata una rapina in gioielleria e ci deve consegnare tutto il suo oro che potrebbe essere rubato". Così si è fatto dare tutti i gioielli che la donna aveva in casa, un bottino da 25mila euro, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della Squadra Mobile che lo hanno arrestato prima che prendesse il treno per Napoli. Nei guai è finito un 19enne di origini tunisine irregolare sul territorio: il questore ha anche emesso un foglio di via obbligatorio per tre anni. Il colpo è stato messo a segno la scorsa settimana, mercoledì 15 aprile, vittima un’anziana di 88 anni di Pistoia. Il giovane malvivente l’ha chiamata sul telefono di...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane ladro arrestato: "I suoi gioielli sono rubati". E l’anziana glieli consegna

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