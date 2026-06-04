Circa 200.000 lavoratori irregolari operano nel settore agricolo, con 55.000 di loro donne. La percentuale di irregolarità nel settore è cresciuta, raggiungendo il 30% del totale. Nella sola regione calabrese, sono circa 12.000 i lavoratori senza regolare contratto. I dati evidenziano un aumento rispetto agli anni precedenti.

Sono circa 200mila i lavoratori irregolari occupati nel settore agricolo - tra loro 55mila donne -, con un tasso di irregolarità in aumento, che ha raggiunto il 30% del totale. L’ultima stima dell’Istat risale al 2023, il fenomeno è esteso a tutta l’Italia, (dal Piemonte al Trentino, dalla Calabria alla Basilicata), tra loro molti sono migranti spinti dalla necessità di guadagnare, che in assenza di alternative accettano una retribuzione giornaliera che si aggira sui 20 euro per lavorare dalle 12 alle 14 ore nei campi senza alcuna forma di tutela. Secondo l’osservatorio Placido Rizzotto della Flai-Cgil il «precario inserimento socio-economico dei lavoratori migranti nel contesto di arrivo», alimenta il caporalato, in questo quadro si insidia «la criminalità ambientale che impatta pesantemente sulla filiera». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sono circa 200mila i lavoratori irregolari occupati nel settore agricolo, 12mila nella sola Calabria

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