Fiumicino scoperti oltre 600 lavoratori irregolari nella logistica

A Fiumicino, nelle ultime settimane, sono stati individuati più di 600 lavoratori che operavano senza un regolare contratto nel settore della logistica. Le operazioni sono state condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con altri enti, che hanno effettuato controlli mirati nelle aziende del settore. Le verifiche hanno portato all'identificazione di numerosi lavoratori irregolari e alla constatazione di violazioni delle norme sul lavoro.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’INPS, hanno portato a termine una complessa attività ispettiva nei confronti di una società, attiva nel settore della distribuzione e della logistica, individuando un diffuso e sistematico ricorso al lavoro irregolare che coinvolgeva oltre 600 lavoratori. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Fiumicino, ha permesso di accertare un’evasione contributiva superiore ai 4 milioni di euro, frutto di un meccanismo volto ad abbattere i costi previdenziali e assistenziali attraverso l’elusione delle norme giuslavoristiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Oltre 600 falsi lavoratori autonomi scoperti a Fiumicino nella logistica: evasione da 4 milioniOltre seicento lavoratori formalmente autonomi, ma in realtà impiegati come dipendenti a tutti gli effetti. Scoperti 3 lavoratori irregolari in un supermercato: denunciata l’amministratrice e sospesa l’attivitàControlli dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta portano alla luce gravi violazioni: sanzioni per oltre 20mila euro e... Temi più discussi: Fiumicino – Scoperti 600 lavoratori irregolari nel settore della logistica; Fiumicino - Oltre 600 lavoratori irregolari nella logistica, scoperta evasione contributiva da 4 milioni; Maxi evasione contributiva a Roma: scoperti oltre 600 lavoratori irregolari nella logistica. Fiumicino – Oltre 600 lavoratori irregolari nella logistica, scoperta evasione contributiva da 4 milioniDalle verifiche è emerso che la società stipulava con gran parte del personale contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, secondo gli accertam ... etrurianews.it Fiumicino – Oltre 600 lavoratori monitorati con Gps falsamente autonomi, società evade 4 milioni di euroL'azienda attiva nei settori della logistica e distribuzione in tutta Italia dovrà rispondere delle tutele assistenziali e previdenziali negate FIUMICINO - I ... etrurianews.it Il comune di Fiumicino ha deciso di realizzare un nuovo parco in uno spazio verde inutilizzato. I costi saranno sostenuti da ADR - facebook.com facebook