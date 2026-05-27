Nella ristorazione a Roma, il 60% dei lavoratori sono irregolari. Le forze di polizia hanno richiesto la sospensione dell’attività di un noto ristorante nel XI Municipio, dopo aver riscontrato numerose violazioni relative al lavoro nero. I controlli sono stati effettuati nell’ambito di operazioni per contrastare l’occupazione irregolare nel settore. Durante le ispezioni sono stati verificati diversi dipendenti e le condizioni di lavoro, riscontrando irregolarità diffusa.

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© Cronachecittadine.it - Roma. Lavoro “nero” nella ristorazione. 3 lavoratori irregolari su 5. La GdF chiede la sospensione dell’attività per un noto ristorante nel XI Municipio

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POMEZIA: SCOPERTI 60 LAVORATORI IN NERO IN UN RISTORANTE

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