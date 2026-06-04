Sonia Riccio chiude COLORI 4 con Over the rainbow alla Fondazione De Chiara De Maio

Dal 6 giugno all’8 settembre 2026, presso la Fondazione De Chiara De Maio, si tiene la mostra personale di Sonia Riccio intitolata Over the rainbow. Si tratta dell’ultimo evento della rassegna COLORI 4, dedicata all’arte contemporanea e curata da Silvia Marzioli e Valerio Falcone. La mostra presenta le opere dell’artista e conclude il ciclo di esposizioni promosso dalla fondazione.

Dal 6 giugno all’8 settembre 2026 la Fondazione De Chiara De Maio presenta Over the rainbow, mostra personale di Sonia Riccio, ultimo appuntamento di COLORI 4, rassegna di arte contemporanea promossa dalla Fondazione e curata da Silvia Marzioli e Valerio Falcone. L’opening con l’artista si terrà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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