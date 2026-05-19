Tennis Verbena Open da sballo! Trionfo totale dei colori di casa Pietro Cortecci e Chiara De Vito superano ogni ostacolo

La quinta edizione del Verbena Open si è appena conclusa sui campi del Circolo Tennis Siena, con un risultato che ha sorpreso molti appassionati. I giocatori Pietro Cortecci e Chiara De Vito sono riusciti a superare tutte le difficoltà incontrate durante il torneo, portando a termine una prestazione che ha lasciato il pubblico senza fiato. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e un clima di grande entusiasmo, con i colori locali che si sono fatti protagonisti in questa giornata di sport.

Si è conclusa con un bilancio straordinario la quinta edizione del Verbena Open, in scena sui campi del Circolo Tennis Siena. L’evento, nell’anno del centenario del Circolo, ha ospitato oltre 70 atleti di Seconda Categoria (maschile e femminile) provenienti da tutta Italia. Il torneo ha regalato grandissime soddisfazioni ai colori di casa, registrando un doppio successo tutto senese. Nel tabellone maschile, la finale è stata un derby entusiasmante tra due tesserati del Ct Siena: Pietro Cortecci (classifica 2.3) ha conquistato il titolo superando Andrea Bacaloni (classifica 2.2) con il punteggio di 6-4, 6-2. In semifinale, i due atleti avevano eliminato rispettivamente Nikodije Trivunac (2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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