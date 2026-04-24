Garlasco sarebbe la giornalista Chiara Ingrosso ad aver inviato l' esposto contro De Rensis e De Giuseppe

A Garlasco, si parla di una giornalista che avrebbe inviato un esposto contro due persone. La stessa giornalista, ex inviata di un programma televisivo, sarebbe coinvolta in questa azione legale. La notizia circola senza conferme ufficiali e senza dettagli sui contenuti dell’esposto o sui motivi che hanno portato a questa decisione. La vicenda è al momento oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.

Sarebbe stato depositato il 24 aprile un esposto in Procura Generale sul caso Garlasco da parte di una giornalista. In base ai documenti, verrebbe individuato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, come persona che avrebbe orientato i contenuti di alcuni programmi televisivi e avrebbe cercato di “dare la linea” alle attività investigative, così come Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene. La giornalista sarebbe Chiara Ingrosso, ex inviata della trasmissione Far West. L'esposto a Antonio De Rensis e Alessandro De Giuseppe I testimoni e i sospetti mediatici La rivelazione di Selvaggia Lucarelli I commenti contro Chiara Ingrosso L’esposto a Antonio De Rensis e Alessandro De Giuseppe A rivelare il nome della giornalista sono state Selvaggia Lucarelli e Albina Perri.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, sarebbe la giornalista Chiara Ingrosso ad aver inviato l'esposto contro De Rensis e De Giuseppe Garlasco, cosa ha visto Chiara Poggi sul pc di Alberto Stasi - Ore 14 Sera 22/01/2026 Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, bomba sull'orario. De Rensis: "Alberto non può aver ucciso Chiara" Caso Garlasco, esposto contro la difesa Stasi: De Rensis attacca ‘È una manovra per colpirci’L’esposto e le accuse sulla gestione mediatica Un nuovo fronte si apre nel caso Garlasco, uno dei più discussi della cronaca giudiziaria italiana. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Delitto di Garlasco: Napoleone in Procura Generale a Milano? Sì, ma oltre ogni irragionevole audio (che così è fuffa all’ingrosso). Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carteIl confronto tra i due uffici giudiziari in un momento in cui la nuova inchiesta si avvicina ad un passaggio cruciale ... tg.la7.it Garlasco in Tv, le cartelle sul PC di Chiara Poggi sotto la lente degli inquirenti. Elementi più preoccupanti della pornografia di StasiMattino Cinque ha dedicato un breve spazio al caso Garlasco nella puntata di mercoledì 22 aprile 2026, focus sulle possibili scoperte nel PC di Chiara Poggi ... libero.it