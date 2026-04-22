Marta Kostyuk ha vinto il torneo Open Capfinances Rouen Métropole, battendo in finale la connazionale Veronika Podrez. Questa vittoria rappresenta il primo trofeo della stagione 2026 per la tennista, dopo un periodo caratterizzato da infortuni e sconfitte nel Sunshine Double. La finale si è giocata sui campi di Rouen, con Kostyuk che ha concluso il match in due set.

Marta Kostyuk ha conquistato il torneo Open Capfinances Rouen Métropole battendo in finale la connazionale Veronika Podrez, segnando il primo trofeo della sua stagione 2026 dopo una serie di momenti complessi tra infortuni e sconfitte nel Sunshine Double. Il successo francese arriva in un momento cruciale per l’atleta, che punta a scalare ulteriormente le gerarchie mondiali dopo aver raggiunto in passato il 16° posto nel ranking WTA. La strada verso il podio in Francia è stata caratterizzata da una prestazione dominante, con la giocatrice che ha superato in sequenza Diane Parry, Caty McNally, Ann Li e Tatjana Maria. La vittoria finale contro...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marta Kostyuk trionfa a Rouen: è la rinascita dopo l’infortunio

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