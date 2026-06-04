sonia giuggiolini nuova presidente di confindustria terziario

Sonia Giuggiolini è stata nominata nuova presidente di Confindustria Terziario. Ha affermato che l'organizzazione si concentrerà su un approccio più consapevole e sulla creazione di ecosistemi, con particolare attenzione ai settori del turismo e dell’ambiente. La scelta mira a favorire una maggiore integrazione tra queste aree, promuovendo iniziative che collegano le attività turistiche con pratiche sostenibili. La presidente ha sottolineato l’importanza di una collaborazione più stretta tra i settori.

"Guardiamo al futuro in maniera più consapevole, cercando veri ecosistemi. Ad esempio, turismo e ambiente devono parlarsi sempre di più". La nuova presidente della sezione Terziario di Confindustria Fermo, Sonia Giuggiolini, ha spiegato il suo piano di sviluppo ai colleghi durante l’assemblea in cui è stata eletta. Inizialmente ha ringraziato il suo predecessore Alberto Cruciani per aver svolto un’attività di sviluppo importante in questi anni, poi ha proseguito dicendo che il Terziario è una delle sezioni più complesse del sistema confindustriale perché include diversi settori: dai servizi per il lavoro alle cooperative, dai professionisti e consulenti alla gestione dei rifiuti, dai software al mondo della giustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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