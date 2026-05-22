Comunicato Stampa | Destro eletto Vice Presidente di Confindustria
Un esponente di centrodestra è stato eletto vicepresidente di Confindustria durante l’ultimo consiglio generale. La nomina è avvenuta all’interno delle assemblee che si sono svolte nei giorni scorsi, coinvolgendo i rappresentanti delle imprese associate. La carica conferisce un ruolo di rilievo nella guida dell’associazione di categoria, che rappresenta numerose aziende del settore industriale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite un comunicato stampa, nel quale sono stati indicati i dettagli dell’elezione e la responsabilità editoriale del testo.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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