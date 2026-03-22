Pisa, 18 marzo 2026 – Direttrice della prestigiosa Scuola di Danza Elsa Ghezzi da più di 40 anni, conosciuta e stimata imprenditrice, Stefania Zucchelli è la nuova presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa. La nomina è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo, nel corso del consiglio direttivo tenutosi nella sede di via Chiassatello. Stefania Zucchelli succede a Valeria Di Bartolomeo, che dal 2013 ricopriva la massima carica dell'organismo di Confcommercio in rappresentanza dell'imprenditoria femminile. “Rivolgiamo il nostro più sincero in bocca al lupo a Stefania Zucchelli e a tutta la sua squadra” gli auguri... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stefania Zucchelli nuova presidente del Terziario Donna di Confcommercio

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STEFANIA ZUCCHELLI È LA NUOVA PRESIDENTE DEL TERZIARIO DONNA CONFCOMMERCIO PISA Direttrice della prestigiosa Scuola di Danza Elsa Ghezzi da più di 40 anni, conosciuta e stimata imprenditrice, Stefania Zucchelli è la nuova presidente de facebook