L'attrice racconta il percorso che l’ha portata a cambiare approccio alla vita e al lavoro. Dopo aver raggiunto il successo con una serie di progetti, ha deciso di allontanarsi dall’attività professionale per dedicarsi a sé stessa. In un’intervista, ha descritto il momento di crisi, il burnout e la rinascita attraverso nuovi impegni e scelte personali.

Ci sono momenti in cui tutto sembra funzionare. Il lavoro cresce, i risultati arrivano, il pubblico risponde. Da fuori è il punto più alto. Da dentro, a volte, è quello più fragile. Parlare con Annandrea Vitrano significa partire proprio da lì: da una crepa che non si vede subito, ma che esiste. Un percorso costruito con disciplina, presenza, continuità. Giorno dopo giorno, senza pause, senza vuoti. Fino a quando quel ritmo, che dall’esterno si chiama successo, comincia a diventare, da dentro, qualcosa che consuma. Non è un crollo improvviso. È qualcosa che si accumula nel tempo. Finché a un certo punto il corpo si ferma, e lo fa prima della mente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Annandrea Vitrano, intervista all'attrice: “Quando ho smesso di vivere per il lavoro, ho ritrovato me stessa”

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