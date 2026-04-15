Il risultato sono 14 pezzi in stile pugno nello stomaco, spesso scarni ed essenziali, più r&b spettrale che hip hop, curiosamente usciti a ridosso di Ma’, il nuovo album di Blanco. Entrambi, infatti, raccontano caduta e rinascita dei loro protagonisti, che nell’opinione comune sono diventati una sorta di pazienti zero di ciò che succede ai nuovi, grandi talenti della musica italiana: esposizione che arriva tutta insieme, rischio di bruciarsi, ascesa rapida e caduta (personale, prima che di numeri) altrettanto fragorosa. Ma si sa che ogni storia è a sé, in ogni caso guai a generalizzare. Dentro il labirinto di Disincanto, nel dubbio, a vincere è la complessità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madame: «Il successo mi ha travolta, ho avuto momenti molto bui e mi sono fermata. Scrivere mi ha salvata, ma non ho risposte: questo disco è fatto di dubbi»

Madame - QUANTO FORTE TI PENSAVO (Subtitulado en español)

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