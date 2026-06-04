Sonia Bruganelli la odio da quando la conosco | noto vip attacca l’ex di Bonolis parole molto dure e risentite
Un noto personaggio pubblico ha dichiarato di provare odio nei confronti di Sonia Bruganelli, affermando di averla odiata sin dal momento in cui l’ha conosciuta. La frase è stata pronunciata in un contesto di polemica pubblica e ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. La controversia riguarda una delle questioni più discusse nel settore dello spettacolo negli ultimi mesi.
Non accenna a spegnersi una delle polemiche più rumorose degli ultimi mesi nel mondo dello spettacolo. Dopo accuse, repliche e persino la minaccia di un’ azione legale, un personaggio molto noto della televisione italiana è tornato a puntare il dito contro Sonia Bruganelli con dichiarazioni particolarmente pesanti. Parole che hanno immediatamente riacceso il dibattito attorno alla fine di un importante rapporto professionale e alle tensioni che, da anni, sembrano dividere alcuni protagonisti del piccolo schermo. Attacco frontale a Sonia Bruganelli: ecco chi ha ammesso di averla sempre odiata. A pronunciare le dichiarazioni che stanno facendo discutere è stato Lucio Presta, intervenuto al Festival della Tv di Dogliani. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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