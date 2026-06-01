Lucio Presta duro contro Sonia Bruganelli attacco all' ex di Paolo Bonolis | La odio da quando la conosco

Notizia in breve

Lucio Presta ha espresso commenti forti su Sonia Bruganelli, affermando di odiarla da quando l'ha conosciuta. Ha anche parlato della relazione tra Bruganelli e Paolo Bonolis, sostenendo che quest'ultimo soffra a causa della loro rottura. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. Presta non ha fornito altre precisazioni riguardo alle sue affermazioni o alla natura delle relazioni coinvolte.