Lucio Presta duro contro Sonia Bruganelli attacco all' ex di Paolo Bonolis | La odio da quando la conosco

Da virgilio.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lucio Presta ha espresso commenti forti su Sonia Bruganelli, affermando di odiarla da quando l'ha conosciuta. Ha anche parlato della relazione tra Bruganelli e Paolo Bonolis, sostenendo che quest'ultimo soffra a causa della loro rottura. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze. Presta non ha fornito altre precisazioni riguardo alle sue affermazioni o alla natura delle relazioni coinvolte.

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Lucio Presta torna ad attaccare Sonia Bruganelli durante il Festival della Tv di Dogliani. Il manager collega all’ex moglie di Paolo Bonolis la fine del loro storico rapporto professionale e personale, dichiarando: “Io la odio da quando la conosco”, parole che riaprono una delle vicende più discusse della televisione italiana. Lucio Presta attacca Sonia Bruganelli Le tensioni tra Lucio Presta Sonia Bruganelli tornano al centro dell’attenzione mediatica. Durante un acceso confronto pubblico con Giovanni Minoli al Festival della Tv di Dogliani, il noto manager televisivo ha rilasciato nuove dichiarazioni su una delle vicende più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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