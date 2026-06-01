Lucio Presta | Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco Bonolis? Sindrome di Stoccolma

Lucio Presta ha dichiarato di odiare Sonia Bruganelli da quando l'ha conosciuta. L’agente televisivo ha aggiunto che non nutre stima nei confronti della produttrice e ha commentato che il rapporto con Bonolis potrebbe essere influenzato dalla sindrome di Stoccolma. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa ostilità. Non sono stati forniti commenti o risposte da parte di Sonia Bruganelli o di altri soggetti coinvolti.

Lucio Presta torna a puntare il dito contro Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. L’agente televisivo conferma di non nutrire alcuna stima nei confronti della produttrice: “La odio da quando la conosco”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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