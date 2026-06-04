Dopo due mesi in ospedale al Bambino Gesù di Roma, Sonia Bruganelli ha ripreso a parlare sui social, chiedendo di considerare la donazione degli organi. Ha ricordato che alcuni bambini attendono un cuore da 11 mesi e ha invitato a dare il consenso per salvare vite. La sua testimonianza si rivolge a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione di organi pediatrici.

Dopo due mesi trascorsi al Bambino Gesù di Roma al fianco della figlia Silvia Bonolis, Sonia Bruganelli è tornata sui social con un appello a dare il consenso per la donazione degli organi. Un invito nato dall’esperienza vissuta nei corridoi dell’ospedale pediatrico, dove ha potuto constatare la drammatica situazione di tanti bambini in lista di attesa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) “Non avete idea di quanti bambini siano in ospedale in attesa di un cuore, in attesa di un polmone”, ha dichiarato Bruganelli in un video condiviso nelle sue Instagram stories. “Ci sono dei bambini che sono in ospedale da 10 o 11 mesi”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sonia Bruganelli dopo due mesi in ospedale con la figlia: “Ci sono bambini che aspettano un cuore da 11 mesi”

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Sonia Bruganelli racconta i difficili mesi in ospedale della figlia Silvia

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Temi più discussi: Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale: Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casa; Sonia Bruganelli e la figlia Silvia: arriva l'esito (dopo il lungo ricovero). Con loro c'era anche Angelo Madonia; Silvia Bonolis è stata dimessa, il fratello Davide era con lei in ospedale: Mi hai insegnato a vivere, ti amo; Sonia Bruganelli, la figlia Silvia dimessa dall’ospedale. Il dolce messaggio di Davide Bonolis.

Silvia #Bonolis è tornata a casa dopo due mesi di ricovero e la famiglia ha festeggiato la dimissione dall’ospedale. Sonia Bruganelli e Davide Bonolis hanno condiviso sui social messaggi e immagini dedicate alla giovane. x.com

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