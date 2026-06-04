Sonia Bruganelli | Donate gli organi L’appello dopo due mesi trascorsi in ospedale

Dopo due mesi in ospedale accanto alla figlia, Sonia Bruganelli ha pubblicato un messaggio sui social in cui invita a donare gli organi. La richiesta è stata condivisa tramite le Instagram stories. La figlia, nata dal matrimonio con un ex marito, ha trascorso un lungo periodo in ospedale.

(Adnkronos) – "Donate gli organi". È questo l'appello di Sonia Bruganelli lanciato sui social, tramite le Instagram stories, dopo aver trascorso due mesi in ospedale al fianco della figlia Silvia Bonolis, nata dal matrimonio con l'ex marito Paolo Bonolis. L'imprenditrice aveva condiviso la notizia del ricovero della figlia lo scorso 10 maggio, nel giorno della. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Bonolis e Sonia Bruganelli, sapete cosa hanno fatto dopo le rivelazioni shock sugli amanti

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