Dopo un mese in ospedale, la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis è tornata a casa. La ragazza ha subito un intervento e ora si trova in fase di recupero. La famiglia ha comunicato che sta meglio e sta seguendo le cure prescritte. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute specifiche. La notizia è stata diffusa dopo settimane di silenzio sulla situazione.

Dopo settimane di apprensione e riservatezza, per la famiglia Bonolis-Bruganelli è finalmente arrivato un momento di grande sollievo. Silvia Bonolis, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ha lasciato l’ospedale ed è tornata nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei suoi cari. La notizia è stata condivisa dalla stessa imprenditrice sui social attraverso un video ricco di immagini che raccontano la vicinanza e il sostegno ricevuti durante un periodo particolarmente delicato. Un ritorno alla normalità accolto con gioia da amici, parenti e da tutti coloro che nelle ultime settimane avevano seguito con preoccupazione gli aggiornamenti sulle condizioni della giovane. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Dopo un mese difficile in ospedale, la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis è tornata a casa: che ha avuto e come sta?

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La figlia di Bonolis e Bruganelli è ancora in ospedale: ma che succede Preoccupa la lunga degenza

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