Piccola guerriera Sonia Bruganelli la figlia ricoverata in ospedale

Nel giorno della Festa della Mamma, Sonia Bruganelli ha pubblicato sui suoi canali social un’immagine che mostra la figlia in ospedale. La donna ha scelto di condividere questo momento con i follower, lasciando da parte i temi legati alla televisione e alle discussioni pubbliche. La foto ritrae la ragazza in un ambiente medico, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione.

Nel giorno della Festa della Mamma, Sonia Bruganelli ha scelto di condividere con i suoi follower un’immagine molto intima, lontana dalle luci della televisione e dai toni spesso taglienti del dibattito pubblico. La produttrice ha mostrato uno scatto realizzato in ospedale, dove si trova la figlia, nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis. La foto, ambientata tra le pareti bianche di una corsia, racconta più di tante parole. Ma Sonia ha voluto accompagnarla con una dedica carica di amore e riconoscenza: “Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente, Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendo

Notizie correlate

Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendoUn messaggio intenso, accompagnato da una foto scattata in ospedale, ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower di Sonia Bruganelli.

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ricoverata in ospedale. C'era anche Elena Santarelli: "Avrei voluto abbracciarvi"Sonia Bruganelli ha trascorso una festa della mamma più complicata di quanto avrebbe voluto.

Argomenti più discussi: Sonia Bruganelli mano nella mano con la figlia Silvia in ospedale, le parole che commuovono: Piccola grande guerriera; Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia, il messaggio di Elena Santarelli; Elena Santarelli vicina alle mamme in ospedale, tra loro anche Sonia Bruganelli con la figlia Silvia; Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia il messaggio di Elena Santarelli.