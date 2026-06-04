Sonia Barrile ha affermato che Simone Margagliotti è presente come padre nella vita del loro bambino. I due stanno crescendo insieme il figlio, nonostante abbiano interrotto la loro relazione sentimentale alcuni mesi fa. Non ci sono piani di ricongiungimento, ma mantengono buoni rapporti per il benessere del bambino. La donna ha parlato pubblicamente della situazione, sottolineando il rapporto di collaborazione con l’ex partner.

Sonia Barrile e Simone Margagliotti stanno crescendo insieme il loro bambino, da mesi la loro storia d'amore è giunta al capolinea ma per il bene del piccolo Gabriel sono in ottimi rapporti. Dopo Temptation Island si erano dati un'altra possibilità, le cose però non hanno funzionato. Ai fan lei ha più volte detto che non sono più una coppia ma saranno sempre due genitori che vogliono restare uniti per il figlio. Nelle scorse ore Sonia Barrile ha risposto sui social ad alcune domande dei fan e ha svelato che Simone Margagliotti come padre è presente, si prende cura del figlio e gli vuole bene ed è la cosa che più conta per lei.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sonia Barrile torna a parlare di Simone: “Come padre è presente”, torneranno insieme? Parla lei

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