Ritorno di fiamma tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti? Situazione delicata credo che…

Da bollicinevip.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonia Barrile e Simone Margagliotti torneranno ad essere una coppia? Cosa ha detto l’ex di Temptation Island. A distanza di quasi un anno dalla loro partecipazione a  Temptation Island  il rapporto tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti continua a catturare non poco l’attenzione. La loro storia d’amore era finita nel programma ma aveva deciso di tornare insieme dopo aver scoperto che lei era incinta. La riconciliazione non è durata a lungo, ad oggi non sono più una coppia ma stanno crescendo insieme il piccolo Gabriel solo come genitori e non come compagni di vita. Nonostante la rottura sono molto uniti per il bene del figlio e in molti continuano a chiedersi se ci sarà un  ritorno di fiamma  tra loro. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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