Simone Margagliotti si scusa con Sonia Barrile dopo il parto | Mi pento di averla tradita

Simone Margagliotti ha pubblicato un messaggio sui social in cui si scusa con Sonia Barrile, sua ex compagna, dopo il parto del loro bambino Gabriel. L’ex protagonista di Temptation Island ha commentato di sentirsi pentito per averla tradita. Nel suo messaggio, ha espresso pubblicamente il suo rammarico e il desiderio di riparare il rapporto con Sonia Barrile.

L'ex protagonista di Temptation Island affida ai social un lungo sfogo pubblico dedicato a Sonia Barrile, sua ex compagna e ora madre di suo figlio Gabriel. Dopo le polemiche per il suo comportamento nel reality, ora ammette le sue colpe: "Sono stato un codardo, oggi sono un uomo nuovo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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