sonepar italia porta a catania gli energy transition days

Sonepar Italia ha annunciato che gli Energy Transition Days si terranno il 1 e 2 luglio al Centro Congressi Le Ciminiere di Catania. L'evento si svolgerà in due giornate e sarà dedicato alle tematiche legate alla transizione energetica. La manifestazione si svolgerà nella città siciliana, coinvolgendo aziende e professionisti del settore.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Sonepar Italia annuncia l'edizione 2026 degli Energy Transition Days, in programma l'1 e 2 luglio al Centro Congressi Le Ciminiere di Catania. L'evento, organizzato insieme a 30 fornitori partner e riservato ai clienti (installatori e industrie), nasce come occasione di confronto e aggiornamento sui principali fattori che stanno guidando la trasformazione energetica e digitale di edifici, impianti e infrastrutture. Pensato come forum dedicato alla transizione energetica, l'appuntamento riunirà operatori della filiera, partner tecnologici e professionisti del settore in un contesto favorevole all'approfondimento di contenuti applicativi e alla creazione di opportunità di networking e di business. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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